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Deprem bölgesindeki kronik hasta raporlarının süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremin etkilediği illerdeki "kronik hasta raporları" bitenlerin rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı

Giriş: 15.02.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesindeki kronik hasta raporlarının süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Deprem bölgesindeki kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
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AA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremden yaklaşık 13,5 milyon kişinin etkilendiğini hatırlattı.

SGK'nin kronik hastalığı olan depremzedelerin rapor sürelerini, 1 Ocak'ta bitmişse 30 Haziran'a kadar uzattığını bildiren Saydan, şunları kaydetti: "Bu konuyla ilgili MEDULA sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıyor ve hastalar ilaç almaya devam edebilecek. Aynı zamanda ikameti deprem bölgesinde olmayıp da orada 3 ay bulunan ve eczanelerden ilaç almış kronik hastalar da ilaçlarını bir sefere mahsus reçetesiz alabilecek. En kısa zamanda da MEDULA sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımız hiç olmazsa hastalığını, ilacını nasıl temin edeceğini düşünmeyecek."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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