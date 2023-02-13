Deprem bölgesinde önümüzdeki günler hava nasıl olacak?

Deprem bölgesinde gece ayazı tüm şiddetiyle sürüyor, belki de yılın en soğuk gecelerini geçiriyoruz. Kahramanmaraş dağları kar altında, kar kalınlığının yer yer 70 santimetre olduğu dağlar ve köylere ulaşım Elbistan ve Kahramanmaraş'ta güçlükle sağlanıyor. Malatya'nın yükseklerinde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi aşıyor. Benzer şekilde 1000 metre ve üstü rakımda bulunan köyler karla kaplı, kışla mücadele ekipleri köylerdeki insanımıza ulaşmaya çalışıyor. Bu alandaki araçların buzlanma ve kaygan zemine karşı çok dikkatli olmalarında yardım akışının sürebilmesi adına yarar var.

Bu gece beklenen en düşük sıcaklıklar: Malatya -11°C Elbistan -12°C Kahramanmaraş -4°C Adıyaman -4°C Gaziantep -3°C Osmaniye -1°C Kilis -2°C İskenderun -1°C Antakya 0°C Adana 3°C Şanlıurfa -1 °C

Gün içerisinde ise Malatya-Elbistan arasındaki alan yine sıfır derecenin altında kalırken Antakya-Adana-Osmaniye çevresi 10-13 derecelere, Adıyaman-Kahramanmaraş 5 - 7°C'lere kadar ısınabiliyor. Şubat ayının 20'sinden sonra (gelecek pazartesi) Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının daha etkisine girebilir, 21-22-23 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinde özellikle Elbistan, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman kuvvetli kar yağışlarıyla yeniden beyazlayabilir.

20 Şubat sonrasında görünen bu durum şehirlerarası yollarda kar sebebiyle aksaklık yaşanmasına yol açar. Ay sonu yaklaşırken yeniden kışla mücadele, depremle mücadele, her şeyle mücadele sürecek. Büyük hüsran içindeyiz, baş sağlığı dileyip acıyı paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün elimizdeki imkanlardan (şans eseri) mahrum kalmadığımız için, sevdiklerimize ve sıcağa istediğimizde ulaşabildiğimiz için utanıyoruz.