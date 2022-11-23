Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - 23 Kasım 2022 MGM hava durumu raporu ile Düzce'de hava nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Düzce'yi vuran 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte bugün akşam saatlerinde yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, tahmini olarak saat 21.00 ile 22.00 gibi başlayacak yağmurların gece boyu orta kuvvette süreceğini belirtti

Giriş: 23.11.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - 23 Kasım 2022 MGM hava durumu raporu ile Düzce'de hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
0:00 / 0:00

Türkiye saati ile 04.08’de Düzce merkezli bir deprem meydana geldi ve depremin etkisi Ankara ve İstanbul dahil çevre merkezlerde hissedildi. Bu sarsıntıyı yaşayan, belki bu depremle eski acılarını yeniden hisseden herkese geçmiş olsun.

Hava durumunda batıdan yaklaşan yağmurları görüyoruz. Şu sıralarda Muğla, İzmir, Edremit, Çanakkale ve Edirne yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul’da akşam yaklaşırken çok kuvvetli olmayan yağmur geçişleri görülecek.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Depremi kuvvetli hisseden başta Düzce, Bolu, Mudurnu, Adapazarı, Karasu çevresinde akşam yağmur bekleniyor. Tahmini olarak saat 21.00 - 22.00 gibi başlayacak yağmurlar bu alanda gece boyu orta kuvvette sürecek görünüyor. 24 Kasım Perşembe günü İstanbul dahil Marmara’nın kuzeyinde yine yağmurlu geçecek, Düzce ve Adapazarı perşembe gününü zayıf yağmurlu ama bugüne göre 6-7 derece daha soğuk geçirecek. Perşembe gecesi ülkemizin kuzeybatısından yurda girecek soğuk cephenin etkisiyle bugünün ılık havasının yerini kışa benzer soğuk hava alacak.

Günlerdir süren sıcaklar yerini mevsim ortalamasına yakın soğuklara bırakıyor. Cuma gecesinden itibaren Bolu Geçidi gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar da görülecek. Yaşanan deprem sonucu geceyi dışarıda geçirmek zorunda olanlar yaklaşan ıslak ve soğuk havaya hazırlıklı olmalı, yetkililer bu geceden itibaren başlayacak soğuk ve yağışlı havada insanlara hava koşullarına uygun şekilde yardım etmeli.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
5,9'luk depremin ardından vatandaşlar sokakta!
5,9'luk depremin ardından vatandaşlar sokakta!
Bakan Akar duyurdu! Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz
Bakan Akar duyurdu! Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz
Kandilli'den açıklama! Büyüklük 6.0, tsunami uyarısı kaldırıldı
Kandilli'den açıklama! Büyüklük 6.0, tsunami uyarısı kaldırıldı
Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi?
Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.