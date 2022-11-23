Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Türkiye saati ile 04.08’de Düzce merkezli bir deprem meydana geldi ve depremin etkisi Ankara ve İstanbul dahil çevre merkezlerde hissedildi. Bu sarsıntıyı yaşayan, belki bu depremle eski acılarını yeniden hisseden herkese geçmiş olsun.

Hava durumunda batıdan yaklaşan yağmurları görüyoruz. Şu sıralarda Muğla, İzmir, Edremit, Çanakkale ve Edirne yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul’da akşam yaklaşırken çok kuvvetli olmayan yağmur geçişleri görülecek.