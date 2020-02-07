Deprem bölgesinde 732 ev 14 otomobil sigortalıymış

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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ merkezli depremlerin ardından depremden en çok etkilenen iller Elazığ ve Malatya’yı ziyaret etti. Bölgede faaliyet gösteren acenteler ve hasar eksperlerinin katıldığı toplantıda konuşan Benli, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek “Sigorta şirketlerimiz üzerine düşen görevleri yapmak üzere depremin hemen sonrasında bölgede hasar tespitlerine başladı ve ara vermeden bu çalışmalarına devam ediyorlar. Sigortalılarımızın yanındayız” diye konuştu. Benli, Elazığ ve Malatya’daki güncel sigortalılık verilerini ve hasar durumuna ilişkin bilgileri de paylaştı.

Doğal afetlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası‘nın yanı sıra konut ve işyeri sigortası ile kaskonun öneminin de daha iyi anlaşıldığını Benli şunları ifade etti: “Zorunlu Deprem Sigortası dışındaki hasar ihbarlarına bakacak olursak sigorta sektörüne tüm şirketlerin verileri dahil olmak üzere ilk bir haftada deprem bölgesinden 753 adet hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473’ü Elazığ’dan, 202’si Malatya’dan, 78’i diğer illerden geldi. Elazığ, Malatya ve diğer illerden gelen toplam 753 hasar ihbarının 355’i konut, 377’si işyeri, 14’ü kasko ve 7’si ise diğer sigorta hasarlarıydı. Arama kurtarma çalışmaları için kritik 72 saatin tamamlanmasının ardından sektörümüz hızla hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk bir haftada yapılan hasar tespit çalışmalarını sonucunda 150 bin TL’ye yakın tazminat ödemesi yapılırken,10 milyon TL’nin üzerinde tazminat ayrıldı.”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ merkezli depremlerin ardından depremden en çok etkilenen iller Elazığ ve Malatya’yı ziyaret etti.

SİGORTALILIK ORANI ARTMALI

Türkiye genelinde konut sigortalılık oranı ortalama yüzde 22, işyeri sigortalılık oranı ortalama yüzde 37 düzeyinde seyrediyor. Türkiye genelindeki araçların da yüzde 25,5’unun kasko sigortası bulunuyor. Elazığ ve Malatya’daki sigortalılık oranlarının her üç sigorta türünde de Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirten Benli şöyle konuştu: “Elazığ ve Malatya’nın hem sınai gelişmişliği hem de yoğun nüfusu göz önüne alındığında, sigortalılık oranlarının çok yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Bizim Türk sigorta sektörü olarak kısa vadeli ilk hedefimiz, hasar ihbarı aldığımız sigortalıların hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak ve tazminat ödemelerini yapmak. Sigorta sektörümüz sermayesi ve aktif büyüklüğü ile çok güçlü.Bugüne kadar üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Uzun vadeli planımızda Elazığ ve Malatya başta olmak üzere fay hatları üzerindeki illerimizde deprem ve sigorta bilincinin gelişmesi için çalışmalar yürütmek ve sigortalılık oranlarını yukarı çekmek olacak. Deprem bizim gerçeğimiz ve bunu görmezden gelemeyiz. Sigorta sektörü, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel yönetimler, sigorta acenteleri ve diğer tüm sigorta sektörü bileşenleri ile el ele verip deprem güvenceli bir Türkiye için çalışacak.”

KONUT SİGORTASI ORANI YÜZDE 10

Elazığ’da toplam poliçe sahibi 13 bin 366 konuttan (sigortalılık oranı yüzde 10,8) 195’i deprem hasarı ihbarında bulunurken, 3 bin 905 sigortalı işyerinin (sigortalılık oranı yüzde 26,1) 259’u deprem hasarı ihbarı yaptı. İldeki 126 bin 387 adet aracın ise 25 bin 303 adedinin kasko sigortası bulunuyor. Elazığ’da kasko sigortalılık oranı yüzde 20 seviyesinde. Malatya’da poliçe sahibi 17 bin 605 konuttan (sigortalılık oranı yüzde 10,6) 104’ü deprem hasarı ihbarında bulundu. 5 bin 122 sigortalı işyerindeki (sigortalılık oranı yüzde 26,2) hasar adedi ise 97 oldu. İldeki 176 bin 389 adet kayıtlı aracın 32 bin 220 adedinin kasko sigortası poliçesi bulunuyor. Malatya’daki kasko sigortalılık oranının yüzde 18,3 seviyesinde.