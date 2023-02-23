Deprem bölgesinde 20 bin 700 kişilik TYP istihdamı

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Deprem bölgesindeki istihdam çalışmaları sürdürülüyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde deprem nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulamasına gidileceği açıklandı. Hasar durumunu belgeleyen işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verileceği açıklaması ve işten çıkartma yasağının ardından sağlanan istihdam rakamları da açıklandı.

"1.5 MİLYAR TL TAHSİS EDİLDİ" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Twitter'dan yaptığı açıklamada deprem bölgesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) istihdamı sağlandığını belirterek, "Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1.5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız" sözlerine yer verdi.

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