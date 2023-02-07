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Deprem bölgesi için telekomünikasyon firmalarından ortak açıklama geldi

Telekom Operatörlerinden Ortak Açıklama: “Deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın yanındayız”

Giriş: 07.02.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesi için telekomünikasyon firmalarından ortak açıklama geldi
HABERTURK.COM

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası bölgedeki hizmetler ile ilgili telekomünikasyon operatörlerinden ortak açıklama geldi.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği tarafından yayımlanan açıklamada, "Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkilemektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır.

Üye operatörlerimiz iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir.

Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır" denildi.

ÖNEMLİ İLETİŞİM HUSUSLARI

Operatörlerin tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağladıkları vurgulanan açıklamada, "Deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için şu önemli hususların tekrar altını çizmek isteriz:

Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır. Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır" şeklinde bilgilere yer verildi.

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