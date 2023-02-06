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Haberler Teknoloji Deprem arama kurtarma çalışmalarında teknolojinin rolü

Deprem arama kurtarma çalışmalarında teknolojinin rolü büyük

Deprem sonrası, teknolojinin önemi yeniden gündemde. Özellikle akıllı telefonlar, göçük altında kalanların bulunmasında önemli rol oynuyor. Yetkililer uyarıyor, “Hatları ve interneti meşgul etmeyin!” Bunun yanı sıra sosyal medyadan yüksek desibelli düdük sesi paylaşıldı.

Giriş: 06.02.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem arama kurtarma çalışmalarında teknolojinin rolü

Türkiye’nin illerinin yarısından fazlasında hissedilen, son yılların en yüksek şiddete sahip depremlerinden bir tanesi meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları teknolojinin de yardımıyla devam ediyor.

GSM OPERATÖRLERİ ÖZEL HAT KURDU

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 şiddetindeki deprem sonrası hatların kilitlenmesi dolayısıyla GSM operatörleri kapasite artırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

Bununla birlikte deprem bölgesindeki kişilerin hatlarına ücretsiz konuşma, internet ve sms yüklemesi yapıldığı açıklandı.

SESİNİ HARCAMA DİJİTAL DÜDÜK ÇAL!

Bununla birlikte sosyal medyadan, özellikle Twitter üzerinden yüksek desibelli bir düdük sesi paylaşıldı. Hem göçük altındaki kişilerin, hem de dışarıdan arama yapanların seslerini duyurabilmesi için bu düdük sesi hayati önem taşıyor. Dijital olarak, telefon ile çalınabilen bu düdük sesi, hem telefon aramasından daha kolay yer bildiriyor hem de şarjın hızlı bitmesini önlüyor. Yüksek desibelde olması sayesinde hem insanların hem de arama kurtarma köpeklerinin duymasını kolaylaştırıyor.

ELON MUSK, "STARLİNK'İ YOLLAYABİLİRİM" DEDİ

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin CEO'su Elon Musk da Türkiye'ye yardım için Starlink uydusunu ülkenin üzerine göndererek hem internet hem de telekomünikasyona yardımcı olabileceğini belirtti.

AFAD UYGULAMASINDAN YARDIM ÇAĞRILARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, da teknolojinin yardımı ile arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Mobil uygulama üzerinden yardım çağrısı, 112 ile iletişim ve afet bölgesindeki vatandaşlara ulaşmak gibi birçok farklı uygulamaya ulaşılabiliyor.

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