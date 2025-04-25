Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasında
İstanbul'da büyük paniğe yol açan deprem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de etkisini gösterdi. Silivri açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından işte böyle kaydedildi
Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu.
Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı