Depotivo Alaves: 0 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup etti. Robert Lewandowski'nin golleriyle kazanan Barcelona, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Deportivo Alaves ise haftayı 10 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Deportivo Alaves ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mendizorrotza'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Barcelona oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7, 22 ve 32. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.
36 yaşındaki Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla bu sezonki 12. golünü kaydetti. Polonyalı yıldız ayrıca 2 de asist yaptı.
Lewa'nın 2 golünde asist yapan Raphinha, bu sezon 5. gol pasını verdi.
Ligde puanını 24'e çıkaran Hansi Flick'in öğrencileri liderliğini sürdürdü. Deportivo Alaves ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barça, Sevilla'yı ağırlayacak. Alavesise Valladolid ile karşılaşacak.