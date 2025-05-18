Denizolgun’un ölümü hakkında soruşturma

Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının eylül ayında rahatsızlanmış ve hayatını kaybetmişti.

REKLAM advertisement1

Denizolgun'un bazı yakınları, bu ölümün doğal ölüm değil cinayet olduğu yönünde iddiaları vardı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, cinayet iddialarını araştırıyor. Daha önceki aylarda da savcılığa yapılan benzer başvurular üzerine, inceleme başlatılmıştı.

Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu'ydu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunuydu. 1998-1999 yılları arasında da Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.