Denizlispor Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Denizlispor Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Denizlispor Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

Denizlispor Trabzonspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin