ERMAN TOROĞLU: Falcao takımın ayarlarını bozmuş! Galatasaray Süper Kupa oynadı, sonra da bu maça gelindi. Galatasaray o maçta da çok kötüydü, bu maçta da çok kötü. O maçı 11 kişi bitirdiler, bu maçı 10 kişi.. Bütün bunların sorumlusu kimler? Balık baştan kokar. Bir Falcao çıktı…