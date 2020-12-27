MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasındaki kritik mücadelede Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. 21. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip ilk yarıyı da Daniel Lukasik'in golüyle 2-0 önde tamamladı.

Denizlispor 80. dakikada Recep Niyaz'la farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde iki maç sonra galibiyete uzanan Ankaragücü puanını 12'ye yükseltti. İki maç sonra yenilen Denizlispor ise 12 puanda kaldı ve Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk kez kaybetti.

10. dakikada Varela'nın kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Bolingi topu tekrar kornere gönderdi. Varela ikinci kez ortaladı yine Bolingi topu uzaklaştırmayı başardı.

18. dakikada Atakan'dan aldığı pası Bolingi kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Endri'nin vuruşunda top auta gitti.

20. dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan Endri ile kullandığı kornerde savunmadan gelen Atakan Çankaya arka direkte kafayı vurdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

41. dakikada Bolingi'nin uzun gönderdiği topu Bergdich kalecisine oynadı, araya giren Lobzhanidze'den önce Hüseyin ceza alanının dışına çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Kitsiou kendi götürdüğü topla sağ kanattan rakip ceza alanına girdi penaltı noktası üzerindeki Lukasik'i gördü, onun vuruşunda konuk ekip farkı ikiye çıkardı. 0-2

49. dakikada Aissati sağ kanattan ceza alanına girdi doğrudan kaleyi düşündü ancak vuruşu etkili değil top auta gitti.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Aissati'nin çevirdiği topa Mesanovic'ten önce Atakan kafayla topu kornere gönderdi.

64. dakikada Denizlispor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu alan Endri, solundaki Paintsil'i düşündü ancak onun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

67. dakikada Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Endri, soldan hareketlenen Paintsil'i gördü ancak savunma zamanında geri dönerek tehlikeyi önledi.

76. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan Endri ile kullandığı kornerde Voca kafayı vurdu, top az farkla direğin yanından auta gitti.

80. dakikada sağ kanattan hareketlenen Mesanovic ceza alanında içeriye çevirdi, geriden gelen Recep Niyaz düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi. 1-2