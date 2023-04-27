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Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alan illerinden Denizli, horozuyla ünlü bir şehirdir. Şehrin merkezinin aktif yanı kadar köyleri de bir o kadar meşhurdur. Geleneklerine düşkün bölgenin sakinleri yıl boyunca şenlikler düzenler. Doğal zenginlikleriyle de ön plana çıkan Denizli özellikle Pamukkale Travertenleri sayesinde yıl boyu yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Ayrıca antik kent gezmeyi sevenler için de Denizli ideal bir şehirdir. Yazımızda bahsedeceğimiz antik kentleri, sakin ve bir o kadar canlı doğasıyla ve tabii ki kültürel yerleriyle de her mevsim gezilmeye uygun bir yer burası.

İşte Denizli’de gezilecek yerler için öneriler:

Hierapolis

İlk olarak hepimizin çokça duyduğu ve Denizli’nin sembolü haline gelmiş yerlerden biri olan Hierapolis’e mutlaka gitmelisiniz. Antik kentte birçok farklı dönemde kurulmuş yapılar bulunmaktadır. Bunlardan Apollon Tapınağı, antik tiyatro, insanlara şifa verdiği düşünülen antik havuz ve birçok nekropol kentin ilgi çeken antik kalıntılarındandır. Hem inanç hem kültür hem de tarih turizmi açısından önem taşıyan Hierapolis, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde günümüze ulaşmış güçlü yapıları ve anıtlarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca uluslararası arenada da önem taşıyan antik kent 1988 yılında UNESCO Dünya Miras listesine adını yazdırmıştır.

Ornaz Vadisi

Denizli’ye gelip biraz doğa havası almak isteyenlerin ilk uğradığı yerlerden biri Ornaz Vadisi’dir. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yer alan doğal park, içerisindeki mesire alanlarıyla, otantik köprüsüyle, doğal manzarasıyla, çocuklara yönelik oyun parkıyla ailenizle hafta sonu kaçamağınız için ideal bir yer. Ayrıca Ornaz Vadisi’nde irili ufaklı birçok şelale de bulunmakta. İçerisinde zaman geçirebileceğiniz sosyal tesislerde bulunan vadiyi isterseniz seyir terasına çıkarak kuş bakışı da izleyebilirsiniz.

Pamukkale Travertenleri

Denizli’de günübirlik gezilecek yerler keşif rotanızda mutlaka yer alması gereken Pamukkale Travertenleri şehrin doğal oluşumlarından biridir. Şehrin en çok ziyaret edilen şifalı termal sularının oluşturduğu ve tıpkı bulutları andıran bu doğal güzellik Denizli’deki UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren yerlerden bir diğeri. Çökelez Dağı’nda meydana gelen bu oluşumlar güneşin yansımalarıyla farklı renk tonları alıyor. Turistler buraya sadece bu görsel şöleni izlemeye değil aynı zamanda şifalı sularıyla tedavi olmak için de geliyor.

Tripolis Antik Kenti

Denizli’nin Buldan ilçesine kurulmuş olan Tripolis Antik Kenti, önceki adı “Apollonia” olarak da bilinmekte. Çevresindeki nehir ve çayın etkisiyle avantajlı bir yaşam alanı olan bu yer birçok açıdan da merkez konumundaydı. Önemli ticaret noktalarından biri olan bu antik kentte Tripolis hamamı, tiyatrosu, kaleler ve surlar, nekropol ve daha birçok antik yapıların bir arada bulunuyor. Denizli’de kısa bir tarihi yolculuk yapmak istiyorsanız Frigyalılar’dan günümüze uzanan bu yapıları incelemeye gidebilirsiniz.

Denizli Adalet Parkı

Denizlilerin zaman geçirmek için geldiği yerlerden biri olan Adalet Parkı’nda çocuklar için oyun alanları, genişçe bir gölet ve gezinti yerleri bulunuyor. Özellikle Denizli’de ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan bu parkta baharın gelmesiyle renkli renkli laleler ve daha birçok çiçek etrafı sarıyor. Çeşitli spor sahaları ve kaykay pistleri olan bu yerde keyifli vakit geçirebileceğiniz sosyal tesislerde bulunuyor.

Işıklı Gölü

“Çivril Gölü” olarak da duyabileceğiniz bu yer Denizli’de gezilecek yerler doğa listenizin ilk sırasını alabilir. Işıklı Gölü, içerisindeki zengin canlı popülasyonu ve üzerindeki birbirinden güzel nilüferleriyle ziyaretçilerini büyülemekte. Özellikle bahar aylarında gelip ziyaret edebileceğiniz bu yerde keyifli zaman geçirebilir isterseniz de tekne turlarına katılarak gölü daha yakından görebilirsiniz.

Honoz Dağı Milli Parkı

Denizli ve hatta Ege’deki en yüksek dağlardan biri olan Honoz Dağı, şehrin merkezine yarım saatlik mesafede yer alıyor. Zengin faunası ve florasıyla gelenlerin memnun kaldığı bu milli parkın içerisinde antik kentte bulunuyor. Geniş bir araziyi kapsayan Honoz Dağı Milli Parkında trekking, piknik hatta kamp bile yapabilirsiniz. Denizli’de sevgiliyle gezilecek yerler arayanlar için uygun olan bu yerde isterseniz bisiklet turu yaparak ağaçlı yollardan geçebilirsiniz.

Saklı Göl

Denizli’de yazın gezilecek yerler için birebir olan Saklı Göl, gezinizin unutulmayacak yerlerinden de biri olacak. Yukarı Dağdere mahallesinde bulunan göl, bölgenin yerlileri tarafından köyün adıyla da anılmaktadır. Yemyeşil ağaçlarla çevrili olan bu yerin manzarası da bir o kadar huzur verici. Gölünde tatlı su balıklarını da görebileceğiniz bu yere uğramadan dönmemelisiniz.

Denizli Kayak Merkezi

Egelilerin kış aylarını geçirdiği yerlerden biri Denizli Kayak Merkezi’dir. Her seviyeye uygun pistleri ve kayak alanında sunulan imkanlarıyla Denizli’de kışın gezilebilecek yerlerden biri burası. Tavas ilçesinde yer alan kayak merkezi kış boyu hizmet vererek ziyaretçilerini ağırlamakta.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos