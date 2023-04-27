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Ege’nin incilerinden olan önemli şehirlerden biri de Aydın’dır. Birçok uygarlığın mirasına sahip bu şehir antik kalıntılarıyla, masmavi deniziyle ve birbirinden güzel doğal yapılarıyla özellikle yaz tatillerinin vazgeçilmez yerlerinden biri. Türkiye’nin hem tarım hem de turizm açısından aktif konumlarından biri olan Aydın eskiden “Güzelhisar” olarak anılmaktaydı. Aynı zamanda “Efelerin Şehri” olarak da bilinen Aydın’da kültür turizminin başarılı örneklerine rastlayacaksınız.

İşte plajlarına doyamayacağınız Aydın’da gezilecek yerler:

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı, şehrin en turistik yerlerinden biri. Trekking, bisiklet turu ve daha birçok aktivite yapabileceğiniz bu yerin manzarası da gelenleri büyülüyor. Geniş bir alanı kaplayan milli parkta tarihi alanlarda bulunmakta. Aydın’da günübirlik gezilecek yerlerden biri olan parka gelerek zaman geçirebilir manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Zeus Mağarası

Kuşadası’ndaki doğal güzelliklerin bir diğer adresi Zeus Mağarası’dır. Kaya içerisine yayılmış gölet mağara Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Girişini ağaçların doğanın çevrelediği mağara adını Olimposlu Zeus’tan almaktadır. Bilinen yaygın inanışa göre Zeus’un mağara saklanma yeriydi. Mağaranın girişinde bir tane de dilek ağacı bulunmakta. Her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği bu yerde dilekleri de ağaçlara asılır.

Yörük Ali Efe Müzesi

Aydın’da kışın gezilecek yerlerden biri olan bölgenin kültürel yapısını daha yakından görebileceğiniz Yörük Ali Efe Müzesi’dir. “Efelerin Şehri” olarak da anılan Aydın’ın kahramanlarından olan Yörük Ali Efe’nin evi müze olarak kullanılıyor. Evin restore edilmesi üzerine içerisinde Yörük Ali Efe’nin eşyaları sergilenmektedir. Aydın’ın milli değerlerinden biri olan müzenin bahçesinde Yörük Ali Efe’nin mezarı bulunmakta.

Arapapıştı Kanyonu

Aydın’da gezilecek yerler doğa listenize ekleyebileceğiniz manzarasıyla büyülenebileceğiniz bir yer. Kanyonun içerisinde düzenlenen tekne turlarına katılarak Arapapıştı Kanyonu’nu daha yakından görebilirsiniz. Yeşil ve mavinin bir araya geldiği bu doğal güzellik kıvrımlı yapısıyla da ziyaretçilerinin ilgisini çekmekte. Kanyonun seyir tepesinden de tüm manzarayı izleyebilirsiniz.

Didyma Antik Kenti ve Apollon Tapınağı

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan antik kent ve tapınak her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte. Apollon’un kehanet bölgelerinden biri olan Apollon Tapınağı, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Aydın’da sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız doğanın içerisindeki bu yerde tarihi yolculuk yapabilirsiniz. Geniş araziyi kaplayan Didyma Antik Kenti ve Apollon Tapınağı’nda bilgilendirici tabelalar eşliğinde gezebilir ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu bölgeyi daha yakından inceleyebilirsiniz.

Altınkum Plajı

Aydın’da yazın gezilecek yerlerin ilk başını elbette ki bölgenin temiz kumsalları ve plajları çekiyor. Bunlardan biri olan Altınkum Plajı, Aydın’ın Didim ilçesinde yer alıyor. Hem yürüyüş yolu güzergahında hem de kafelerin aktif olduğu bir bölgede bulunan Altınkum Plajı, Aydın’a gelen turistlerin favori yerlerinden biri. Geniş kumsalı, berrak deniziyle Denizlilerin de uğrak noktalarından olan Altınkum Plajına yazın geldiğinizde mutlaka uğramalısınız.

Afrodisias Antik Kenti

Aydın’da ziyaret edebileceğiniz bir diğer önemli antik kent, Afrodisias. Karacasu ilçesinde yer alan antik kent tıpkı açık hava müzesi tadında ve çevresi yeşilliklerle kaplı. Ege’nin bereketli arazileri üzerinde yer alan Aydın’da ilkbaharda gezilecek yerler rotanıza burayı ekleyebilirsiniz. Hem doğası hem tarih kokusuyla hoşunuza gidecek bu yer aynı zamanda Antik Yunan’ın önemli merkezlerinden biri. Afrodisias Antik Kent ziyaretinizin ardından buradan çıkarılmış heykel ve eşya kalıntılarının sergilendiği Afrodisias Antik Kenti Müzesi’ne de uğrayabilirsiniz.

Aydın Plajları:

Ege’nin tertemiz denizine kıyısı olan Aydın, özellikle yaz turizmi açısından oldukça aktif. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Aydın’da Altınkum dışında gidebileceğiniz farklı plajlarda bulunuyor. Sevgi Plajı, Akbük Koyu, İçmeler Koyu, Karasu Koyu ve Uzun Plaj bunlardan bazıları. Aydın’da deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını bu tertemiz koylar ve plajlarda çıkarabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos