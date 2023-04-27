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Ege Bölgesi’nde yer alan Manisa, dağlarla çevrelenmiş ve İzmir’e yakınlığıyla bilinen bir şehirdir. “Şehzadeler Şehri” olarak anılan Manisa’da şehzadeler tarafından yaptırılmış han, camii gibi yapılar bulunmaktadır. Birçoğu günümüze ulaşmış bu eserler, Manisa’nın kültürel kimliğinin birer parçası olduğu için ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmekte. Hem doğal güzellikleri hem de yapılarıyla uzun süre gezebileceğiniz bu büyükşehir aynı zamanda Ege’nin önemli ticaret merkezlerinden de biridir.

İşte Manisa’da gezilecek yerler:

Sultan Camii ve Külliyesi

Osmanlı Döneminde yaptırılmış olan camii klasik 16. Yüzyıl mimari yapı özelliklerini taşımaktadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Manisa’daki şehzadelik sürecinin ardından tahta oturduktan sonra burada külliye yaptırılmasını istemiştir. Camiinin yanı sıra medrese, imarethane ve darüşşifa gibi yapılar inşa edilmiştir. Hankah ve imarethane daha önce yangın çıktığı için günümüze ulaşamamıştır.

Tarzan Heykeli ve Parkı

Milli Mücadele Döneminde savaşan Ahmeddin Çarlak adına yaptırılmış heykel Manisa’da yer almaktadır. Manisa’da günübirlik gezilecek yer arıyorsanız gidebileceğiniz parkta Manisa’nın sembolü olan heykeli de görebilirsiniz. Güzelyurt Mahallesinde bulunan park ziyaretçilerin hem buluşma hem de dinlenme noktası.

Spil Dağı

Şehrin en popüler yerlerinden bir olan Spil Dağı her mevsim yerli ve yabancı turistlerini ağırlıyor. Manisa’da kışın gezilecek yerlerden olan Spil Dağı kar yağdığında da çok güzel manzaralara sahip oluyor. Bunun yanı sıra dağa giderek hem trekking yapabilir hem de uygun konaklama alanlarında kamp kurabilirsiniz. Spil Dağı etekleri için birçok efsane de bulunuyor. Farklı dönemlere ait iki kale kalıntısı, Kibele tanrısı rölyefi bunlardan bazıları.

Manisa Kalesi

Manisa’nın Merkez’inde yer alan kalenin diğer adı “Sandık Kale’dir.” İç ve dış olmak üzere iki bölümü olan kalenin inşasının Helenistik Döneme dayandığı bilinmektedir. Günümüze küçük bir bölümü ulaşan kale şehrin merkezinde yer alması sebebiyle de kolay ulaşılabilir konumda. Manisa’ya gelip tarihi gezi yapmak ve Manisa’da sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız burayı listenize ekleyebilirsiniz.

Şehzadeler Parkı

“Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Manisa’daki park, “Masal Parkı” olarak da anılıyor. Çocuklu ailelerin Manisa’da yazın gezebilecekleri yerlerden olan bu parkta birçok minyatür çizgi film karakteri bulunuyor. İçerisinde müze, minyatür mimari eserler, çocuklar için animasyon karakterleri, dinlenebileceğiniz mesirelikler ve daha nicesiyle Şehzade Parkı Manisa’da gezilecek rotalardan biri. Baharın gelişiyle ailelerin sezon sonuna kadar sık sık geldiği bu yer hem doğasıyla hem de iç tasarımıyla oldukça güzel.

Niobe Ağlayan Kaya

Niobe Ağlayan Kaya Manisa’nın Merkezinde Spil Dağı eteklerinde yer almaktadır. Efsanevi hikayelere sahip kaya ziyaretçilerini hem hikayesi hem de yapısıyla etkilemekte. Uzaktan kadın başı silüetini andıran kayanın göz çukurlarında damlalar olduğu için insanlar arasında “Ağlayan Kaya” olarak biliniyordu. Spil Dağı’nın en çok ziyaretçi çeken bölümü de Ağlayan Kayanın olduğu yerdir.

Aigai Antik Kenti

Manisa’nın Merkez’inde yer alan sanat tarihi severlerin özel ilgi alanına girecek Aigai Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz. Çok az bir kısmı günümüze ulaşmış olan antik kalıntıları özellikle Manisa’da ilkbaharda gezilecek yerler arayanlar için tavsiye edebiliriz. Doğayla iç içe olan kalıntılar Manisa’daki bereketli arazilerin yüzyıllardır insanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanıldığını gösteriyor. Aigai Antik Kenti’nde yaşayanların Yunanistan’dan göçmüş Aioller olduğu bilinmekte.

Süreyya Tabiat Parkı

Manisa’da gezilecek yerler doğa için tercih edilebilecek Süreyya Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Manisa’nın Kayapınar Köyü’nde yer alan park, çam ağaçlarıyla dolu patika yürüyüş yolları ve tertemiz doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Parkı içerisinde dinlenmek ve piknik yapmak için mesire alanları da bulunuyor. Manisa’da yaşayanların hafta sonu kaçamakları için ilk tercihlerinden biri olan bu yere gelenler bir daha gelmek istiyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos