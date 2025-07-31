Denizli Tavas'ta orman yangını
Denizli Tavas'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, 5 saat süren müdahaleyle yangını söndürdü
Giriş: 31.07.2025 - 00:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:36
Tavas ilçesi Akyar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
AA'nın haberine göre, yangına 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 tanker ve 60 personel ile müdahale edildi.
Ekipler 5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
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