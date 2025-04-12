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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında! | Son dakika haberleri

        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi 42 yaşındaki Hatice Ünlü'yü sokakta bıçakla öldüren aynı yaştaki M.K., Ünlü'nün yanında olan H.Ç.'yi de ağır yaraladı. Katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:51
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        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
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        Denizli, kadın cinayetinin son adresi oldu. Pamukkale ilçesinde, M.K. (42), Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaştı.

        ESKİ KOCA İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre taraflar arasında çıkan tartışma sırasında M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçakladı.

        KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Denizi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünlü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        ARKADAŞININ DURUMU AĞIR

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        M.K, polis ekiplerince yakalandı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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