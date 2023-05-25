Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'deki patlamada yaralanan genç öldü

Denizli'deki patlamada yaralanan gençten yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de 14 Mayıs'ta bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 25.05.2023 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'deki patlamada yaralanan genç öldü
AA

Denizli'de apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartmanda 14 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen patlamada Server Sezer (22) yaralanırken, binada hasar oluştu. Valilik, yaralanan Sezer'in binaya sigarayla girdiği anda patlamanın gerçekleştiğini, bodrum katında yapılan incelemede kaçak kazı için kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, patlamada yaralanan Server Sezer, İzmir'de sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sezer'in cenazesi, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Feslek Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

*Fotoğraf: İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü
Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü
Bakan Nebati'den bankacılık sektörüne ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den bankacılık sektörüne ilişkin açıklama
Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 yaralı
Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 yaralı
Diyanet'ten kurban hizmetleri tebliği
Diyanet'ten kurban hizmetleri tebliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.