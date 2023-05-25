Denizli'deki patlamada yaralanan genç öldü

Denizli'de apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartmanda 14 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen patlamada Server Sezer (22) yaralanırken, binada hasar oluştu. Valilik, yaralanan Sezer'in binaya sigarayla girdiği anda patlamanın gerçekleştiğini, bodrum katında yapılan incelemede kaçak kazı için kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, patlamada yaralanan Server Sezer, İzmir'de sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sezer'in cenazesi, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Feslek Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

*Fotoğraf: İHA