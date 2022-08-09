Dünyada ilk olarak Denizli'de keşfedildi

AA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doktor Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türü tanımladı. AA'nın haberine göre ilk kez Denizli'nin Çamlık Mesirelik Alanı'nda, Anadolu karaçamının altında tespit edilen bu mantar türüne, şapka renginin kremsi tonlarda olmasından dolayı, şapka rengine atfen "Lepiota cremea" adı verildi.

İLK KEZ 2016 YILINDA BULUNDU Mantar, Yeni Zelanda'nın taksonomi alanında yayın yapan Phytotaxa dergisinde yayımlandı. Kaygusuz, 2010-2020 yılları arasında sahada çalışmalar yürüttüğünü ve mantarı ilk kez 2016 yılında bulduklarını söyledi.

"DÜNYADA İLK OLARAK DENİZLİ'NİN ÇAMLIK ALANINDA BELİRLENDİ" Denizli'de "Lepiota cremea" mantarın moleküler çalışmalarını gerçekleştiklerini belirten Kaygusuz, "Yaptığımız incelemelerde bu mantarın ilk olarak ülkemizde ve dünyada hiç keşfedilmemiş bir tür olduğu sonucuna ulaştık. Çalışmalarımızı detaylandırdık. Moleküler kapsamda örneklerimizi yurt dışındaki diğer mantar türleriyle kıyasladık. Bulduğumuz bu mantar türünün dünyada ilk olarak Denizli'nin Çamlık alanında belirlendi" diye konuştu. Kaygusuz, Türkiye'nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, yaptığı çalışmalarla bölgedeki önemli varlıkları tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"10 YILLIK BİR ÇABA SONUCUNDA MANTARI DÜNYA LİTERATÜRÜNE TANITMIŞ OLDUK" Keşif esnasında arazi ve laboratuvar çalışmalarının uzun soluklu çalışmalar olduğunu söyleyen Kaygusuz, "2010-2015 yılları arasında yaptığım çalışmaları bir araya topladım. Tabii sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde de bölgede türün yeni olduğu kanısına vardık. 10 yıllık bir çaba sonucunda mantarı dünya literatürüne kazandırdık" ifadelerini kullandı. Kaygusuz, Türkiye'deki biyoçeşitliliği tanıttıkça dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrildiğini sözlerine ekledi.