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Denizli'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de TIR ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilen kazanın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 27.12.2022 - 02:21 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
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AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde TIR ile servis minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki tekstil işçisi taşıyan minibüs, Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta ilerlediği sırada 7050 Sokak'tan gelen Ömer Y'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSTEN SAVRULAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri kazada sırasında minibüsten tarlaya savrulan Sultan Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde TIR ile minibüsün çarpışma anı yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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