TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Mehmet A. idaresindeki tekstil işçisi taşıyan minibüs, Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta ilerlediği sırada 7050 Sokak'tan gelen Ömer Y'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri kazada sırasında minibüsten tarlaya savrulan Sultan Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 11 kişi yaralandı.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde TIR ile minibüsün çarpışma anı yer aldı.