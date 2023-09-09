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        Haberler Gündem Denizli'de su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü - En Son Haberler

        Denizli'de su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil su kanalına devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:50
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        Denizli'de kahreden kaza
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        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        YAĞMUR SUYU KANALINA DEVRİLDİ

        Hüseyin Güler (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pınarcık Mahallesi'ndeki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi ve ters döndü.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Otomobilde sıkışan Nihal Güler ile Gülsüm, Mustafa Selim ve Hatice Serra Topçu hayatını kaybetti.

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü ile Emine Nisa (9) ve Rıdvan Güler (21), Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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        #Denizli
        #Serinhisar
        #haberler
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