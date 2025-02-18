Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

HALTER ŞAMPİYONASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) February 18, 2025

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Denizli'de düzenlenecek Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den hareket eden midibüsün Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilmesi sonucu 2 sporcumuzun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum."

VALİ COŞKUN'UN AÇIKLAMASI

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Coşkun, gazetecilere, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üzücü bir kazanın meydana geldiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na, İzmir'den katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 vefatımız, 26 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını Denizli'deki hastanelerimize sevk ettik. Tedavilerine başlandı."

Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Kazanın nedeni hakkında arkadaşlarımız çalışmayı yapıyor. Henüz net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra bu netleşecek, ortaya çıkacak, şimdi jandarma teşkilatımız olay mahallinde gerekli çalışmaları yapacak ve muhtemelen yaralılarımızdan da dinleyecektir konuları. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra kazanın nedeni ortaya çıkacak. İlk bilgilere göre içlerinde ağır olan yaralılarımız var."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.