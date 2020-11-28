Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu

Altındere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Y.K. için başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda Y.K, Kayalık Caddesi'nde yürürken bulundu.

Genç kız, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.

Dün akşam evine dönmeyen Y.K. için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.