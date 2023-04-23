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Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Denizli Çivril'de otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken panelvan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Giriş: 23.04.2023 - 02:26 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Denizli'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
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AA

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre Niyazi Kılıçoğlu idaresindeki otomobil ilçe girişi yakınlarında Yiğitcan Küçük idaresindeki panelvan minibüs ile çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü Kılıçoğlu ile otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Mert Veli Şafak ve Mustafa Bozkurt kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.​​​​​​​

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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