Denizli'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

AA'nın haberine göre Niyazi Kılıçoğlu idaresindeki otomobil ilçe girişi yakınlarında Yiğitcan Küçük idaresindeki panelvan minibüs ile çarpıştı.

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü Kılıçoğlu ile otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Mert Veli Şafak ve Mustafa Bozkurt kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.​​​​​​​