Haydi rastgele!

Bu yılın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen Bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecek." ifadesine yer verildi.
Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, bugün Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 16 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.
2021-2022 su ürünleri av sezonu avcılık yoluyla üretimin yarısından fazlasını oluşturan hamsi ve lüfer açısından verimli ve bereketli geçti. Bu av sezonunda da yapılan araştırmalar ve öncü göstergeler başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığının verimli geçeceğine işaret ediyor.
2019-2020 sezonu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilerek yasalaşan Su Ürünleri Kanunu Değişikliği ile özellikle yasa dışı balıkçılıkla mücadelede denetime yetkili tüm kurum ve kuruluşlar etkili çalışmalar gerçekleştirdi. Son 30 aylık dönemde ruhsatsız yasa dışı olarak avcılık yapan 469 gemiye el konuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VİRA BİSMİLLAH DEYİP YENİ SEZONU BAŞLATALIM
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.
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