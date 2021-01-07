Alakuş, ''2010'da köyde baraj yapımına başlandı, 2012'de baraj yapımı bitince su tutuldu. Köyün bir kısmı bu tarafta, diğer kısım ise karşı tarafta kaldı. Barajla köy ikiye bölündü, bu kısımda ilkokul var ve servis sistemi söz konusudur. Yaklaşık 600 öğrenci geliyor, millet mağdur oldu. Biz de çaresiz kalınca internetten araştırdık, böyle bir filika bulduk.