İş yeri sahipleri isyan etti

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yenimahalle mevkisinde, çuvallara konularak denize atılmış tavukları gören işletme sahipleri tekneyle denize açılarak tavuk ölülerini topladı.
Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk ölülerinin nehrin yakınında bulunan tavuk çiftliklerinden çuvallara konularak atıldığını iddia etti. Teknesiyle tavuk ölülerini topladığını belirten Karaman, şöyle devam etti:
"Tavuk ölüleri yüzünden, her tarafı sinek ve kurtlar sardı. Bu tavukları kimsenin nehre atmaya hakkı yok. Bizim gelecek nesillerimizi kirletmesinler ve lütfen herkes çevreye duyarlı olsun. Biz sabahleyin tekneyle nehrin üzerinden tavuk ölülerini topladık ve belediyenin ekipleri alarak kireçli kuyuya gömecek."
Yenimahalle Muhtarı Ali Beyaz ise bu olayın her yıl 2-3 kez tekrarlandığını aktararak şunları söyledi:
"Nehir kenarında bulunan tavuk ve yumurta çiftliklerinde ölen tavukları toprağa gömmek yerine en kısa yerden nehre atıyorlar. Bunların tespiti yapılamadığı için cezai müeyyide uygulanamıyor. Burası turistik bir yer olduğu için gelen misafirler burada koku ve sinek yüzünden bir çay bile içemeden gidiyor. Görüldüğü gibi hala nehirde ölü tavuklar denize doğru akıyor. Bu çiftliklerin bir an evvel tespit edilip bunlara gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Belediyeden geldiler bir kısmını alıp götürdüler ama yeterli değil, devamlı nehirden tavuk geliyor. İlçemiz için burası kötü bir imaj oluşturuyor."
Bölgedeki iş yeri sahiplerinden İbrahim Bayraktar da çuvallar içindeki tavukların 10 gündür nehirden geldiğini anlattı. Tavuk ölülerini gören ve kötü kokudan dolayı rahatsız olan turistlerin tesislere uğramadığını kaydeden Bayraktar, "Mahalle muhtarımız nehirden teknelerle çuval çuval ölü tavuk topluyor. Bulunduğumuz yerde bütün işletmeler bu konudan rahatsız ve bir an önce önlem alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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