Antalya'da denizde kadın cansız bedeni bulundu.

Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde su sporları yapan görevliler, denizde hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait ceset, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda karaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından cansız beden, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.