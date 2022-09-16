Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan kişinin 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.