Denizbank emekli maaşı taşıma promosyonu güncel ücret listesi belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekli olup maaşını başka bankaya taşımat isteyen emekliler banka promosyon ücretlerini merak ediyor. Bu bankalardan biri de Denizbank... Peki, 2023 Denizbank emekli maaş taşıma promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Denizbank EYT emekli promosyonu...