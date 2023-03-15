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Denizbank emekli promosyon ücreti 2023 | Denizbank maaş değişimi EYT emekli promosyonu

Denizbank 2023 emekli promosyon ücreti | Denizbank EYT emekli promosyonu

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekli olacak çalışanlar tarafından tüm bankalarda olduğu için EYT emekli maaşı promosyon ücretlerini merak ediliyor. Denizbank EYT emekli promosyon ücreti güncel ödeme listesi yayınlandı. İşte 2023 Denizbank EYT emekli promosyonu...

Giriş: 15.03.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Denizbank emekli maaşı taşıma promosyonu güncel ücret listesi belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekli olup maaşını başka bankaya taşımat isteyen emekliler banka promosyon ücretlerini merak ediyor. Bu bankalardan biri de Denizbank... Peki, 2023  Denizbank emekli maaş taşıma promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Denizbank  EYT emekli promosyonu...

     

  • DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecektir.

    EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.

    3.500 TL Altı Maaş Alanlar 3.000 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL,

    7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL ve

    10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar ise 5.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

  • *Banka promosyon ödemeleri 15 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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