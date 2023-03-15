DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?
EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecektir.
EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.
Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.
3.500 TL Altı Maaş Alanlar 3.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL,
7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL ve
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar ise 5.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.