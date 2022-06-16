DenizBank Bonus kartların sayısı 5 milyonu aştı

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20 yıl önce Bonus ile iş birliği gerçekleştiren DenizBank, bireysel ve ticari müşterilerine sağladığı bu özelliği taşıyan kredi kart adedinde 5 milyon sayısını aştı.

Bankanın kart ailesinde bireysel müşterilerine yönelik Deniz Private, Black, Platinum, Gold, Emekli Bonus ve taraftar kartlar ile müşterilerinin ticari bankacılık ihtiyaçlarına da cevap verdiği Business kartlar bulunuyor.

DenizBank, 2021 yılında hayata geçirdiği dikey tasarımlı kredi kartlarının dijital versiyonlarında ise onay sürecini takiben, herhangi bir işleme ve fiziki karta gerek olmaksızın mobil uygulama üzerinden direkt kullanım imkanı sağlıyor.

DenizBank’ın bu yıl 25. yaşını kutladığını belirten DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, içinde bulundukları özel yıla yakışır şekilde, 5 milyondan fazla müşterinin DenizBank Bonus kartları kullanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Temel olarak dört prensip üzerine yoğunlaştıklarını söyleyen Hıçkıran, “Birincil önceliğimiz, müşterilerimizin hayatının parçası haline gelmek; her ihtiyaçlarında yanlarında bulabilecekleri, yaşayan banka olmak. Bu, onların hassasiyetlerine duyarlı, iç görülerine değer veren, şeffaf bankacılık anlayışını da beraberinde getiriyor. Diğer yandan, müşterilerimizin kullandığı ekosistemler ve ürünlerde yer almamız, güvenilir bankacılık sunmamız önemli. Bunun yolu da ekosistem yaklaşımından geçiyor; yani iş birliklerini tehdit olarak görmekten vazgeçip, doğru çözüm ortaklarıyla etkileşim kurmamız gerekiyor. Bonus markasıyla 2002’de yaptığımız iş birliği, bu inancımızın önemli bir göstergesi. Üçüncü önemli gündemimiz, günümüzün petrolü olarak gördüğümüz veri. Biliyoruz ki müşterilerimizin ihtiyaçlarını onlar talep etmeden açığa çıkarmak, güven ilişkisi içinde finansal yakınlık kurmak istiyorsak, veri biliminden faydalanmamız şart. Dördüncü ve son olarak da dijital ve mobil teknolojilerin içine doğmuş, yeniliklere adaptasyon kabiliyeti son derece yüksek yeni neslin giderek bankacılık sistemine dahil olmasıyla, onların bizden beklediği samimiyet ve çevikliği ön planda tutmaya odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, ilke sahibi, yerel, iş birlikçi, küresel sorumluluklarına duyarlı, çevresel ve toplumsal değerleriyle uyumlu bankaların tercih edileceğini biliyoruz. Biz de geleceğin teknolojilerine odaklı, sorumlu bankacılık vizyonuyla üretmeye ve üretenlere destek vermeye devam edeceğiz”. dedi