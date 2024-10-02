Kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'in kendisinin yanından ayrılmadığını ifade eden Deniz Uğur, daha sonra da; "Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çok büyük moral verdiler" ifadelerini kullandı.