Deniz Uğur'dan sağlık durumu hakkında açıklama
Daha önce meme kanserini yenen Deniz Uğur, vücudunda büyüyen kist için açık ameliyata girmişti. Uğur, operasyon sonrası sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
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2011'de iki göğsünde tümör tespit edilen Deniz Uğur, geçirdiği operasyon ve tedavilerin ardından meme kanserini yenmişti.
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Ancak Deniz Uğur, iki gün önce vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kistin artık masum olmadığını açıklamış ve açık ameliyat olacağını duyurmuştu.
Dün ameliyat olan Deniz Uğur, sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.
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"İYİ HUYLU GÖRÜNÜYOR"
Operasyon sonrası hastane odasında çektirdiği fotoğrafları yayımlayan Deniz Uğur; "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı patoloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde, İyi huylu görünüyor" dedi.
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Kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'in kendisinin yanından ayrılmadığını ifade eden Deniz Uğur, daha sonra da; "Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çok büyük moral verdiler" ifadelerini kullandı.
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"DUALARINIZ SAYESİNDE OLDU"
Ardından; "Kendimi gayet iyi hissediyorum" diyen oyuncu, son olarak sevenlerine "Bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" sözleriyle seslendi.