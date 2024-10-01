Deniz Uğur: Beni açık ameliyata alacaklar

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Bugün açık ameliyata alınacağını söyleyen Deniz Uğur, sevenlerine şu sözlerle sesledi: Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.