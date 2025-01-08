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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Deniz Türüç: 3 puanı hak eden bizdik - Rams Başakşehir Haberleri

        Deniz Türüç: 3 puanı hak eden bizdik

        Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç, Galatasaray ile kupada 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 23:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:35
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        "3 puanı hak eden bizdik"
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

        Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Maçın ardından RAMS Başakşehir kaptanı Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

        "3 PUANI HAK EDEN BİZDİK"

        Hakem ve oyun hakkında konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Maçın ilk yarı ve başlangıcı bizim adımıza çok iyi oldu. Gol bulan da bizdik. Piatek ikinci golü atsa farklı bir senaryo olacaktı. Ona rağmen elimizden geleni yaptık. Skorun verdiği durumla beraber bizi geriye doğru ittiler. Bu tarz maçlarda bunlar oluyor. Burada oynamak da kolay değil. Galatasaray'ın da duran topları çok tehlikeli, ona rağmen gol yemek üzdü. Maçın geneline bakarsak bence 3 puan hak eden bizdik. Hakemi de ilk yarı tebrik ediyorum. Müthiş bir maç yönetti. İkinci yarı bir o kadar kötüydü"açıklamasında bulundu.

        Kendi evinde oynayacakları maçın farklı olacağını belirten Türüç, "Her maçın senaryosu farklı. Bu sefer kendi evimizde oynayacağız. Farklı bir senaryo olacaktır. Dominant bir şekilde kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. 3 puana ihtiyacımız var." dedi.

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