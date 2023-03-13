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Deprem felaketinin ardından ünlü isimler de yavaş yavaş sahne programlarına başlıyor. Deniz Seki de Ankara'da bir mekânda sahneye çıktı.

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki, "Geçmiş olsun Türkiye, hepimize çok geçmiş olsun" dedi...

Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali görenleri şaşırttı. Zira Sık sık photoshoplu fotoğraflarını paylaşan Seki, nam-ı diğer 'Photoshop Kraliçesi' olarak tanımlanıyor .

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