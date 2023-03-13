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Deniz Seki'nin photoshopsuz hali

Ankara'da bir mekânda sahneye çıkan Deniz Seki'nin gerçek hali, görenleri şaşırttı. Zira sık sık photoshoplu fotoğraflarını paylaşan Seki, nam-ı diğer 'Photoshop Kraliçesi' olarak tanımlanıyor

Giriş: 13.03.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Seki'nin photoshopsuz hali
HABERTURK.COM

Deprem felaketinin ardından ünlü isimler de yavaş yavaş sahne programlarına başlıyor. Deniz Seki de Ankara'da bir mekânda sahneye çıktı.

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki, "Geçmiş olsun Türkiye, hepimize çok geçmiş olsun" dedi...

Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali görenleri şaşırttı. Zira Sık sık photoshoplu fotoğraflarını paylaşan Seki, nam-ı diğer 'Photoshop Kraliçesi' olarak tanımlanıyor .

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