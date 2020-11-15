Deniz Seki: Ne kilom kalmış, ne sesim! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Şarkıcı Deniz Seki, türkücü İbrahim Tatlıses'in 'İbo Show' adlı programına konuk oldu. Kilosu ve sesi ile eleştiri oklarının hedefi olan Seki, sessizliğini bozdu.

Seki, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Evinde çekilen bir karesini paylaşan Deniz Seki, gönderisine şu notu düştü:

Arkadaşlar İbo Show’un çekildiği tarih 02.10.2020, ben 68,7 kiloydum. Bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık. Ayrıca, bugün ölüp, bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp, üç saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.