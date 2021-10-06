"Aşk" düeti

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"Bambaşka" isimli şarkısıyla sahneye giriş yapan Kutsi, "İlan-ı Aşk", "Adı Bende Saklı", "Aynı Şehirde", "Yalnızlar Rıhtımı" gibi duygusal parçalarından oluşan repertuvarıyla, Kuruçeşme'yi dolduran sevenlerine romantik bir gece yaşattı.

'AŞK' DÜETİ

İlk yarının sonuna doğru sahneye Deniz Seki'yi davet eden Kutsi, "Bir Günah Gibi"yi seslendirdi. İkilinin düeti müzikseverlerden büyük alkış aldı.



Konserin ikinci yarısında Deniz Seki, "İyisin Tabi" şarkısıyla seyirciye merhaba dedi. Tolga Çam imzalı sahne kıyafetiyle göz dolduran Seki, geçmişten günümüze en güzel şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.





Seyirci, Türk pop müziğinin iki değerli isminin buluştuğu gecede söylenilen şarkılarla unutulmaz anlar yaşadı. İkili, gecenin sonunda birlikte seslendirdikleri "Aşk" şarkısı ise geceye damga vurdu.



İkili, gecenin sonunda, "Hava çok soğuk, buna rağmen buraya bizim için geldiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun." diyerek, sevenlerine veda etti.