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Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Görüyorsunuz işte, karşınızdayım! - Magazin haberleri

Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Görüyorsunuz işte, karşınızdayım!

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Deniz Seki'ye sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen "Photoshop" yorumları hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, "Ne photoshopu arkadaşlar? Görüyorsunuz işte, karşınızdayım." diyerek, eleştirilere tepki gösterdi

17.11.2021 - 08:09 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Deniz Seki, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir bankada 1 saati aşkın süre kalan Seki, çıkışta, "Para biriktiriyorum. Şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı. Muhasebecimle beraber geldim. Hatta birtakım işlemler vardı, onları hallettik." diye konuştu.

  • "TEDAVİ SÜRECİM SÜRÜYOR"

    Midesiyle ilgili operasyon geçiren şarkıcı, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, "Hala sıkıntım devam ediyor. Tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum." açıklamasını yaptı.

    "GÖRÜYORSUNUZ İŞTE, KARŞINIZDAYIM!"

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen "Photoshop" yorumlarının hatırlatılması üzerine ise Deniz Seki, "Ne photoshopu arkadaşlar? Görüyorsunuz işte, karşınızdayım." diyerek, eleştirilere tepki gösterdi.

  • TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Seki, son paylaşımıyla şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla Instagram'dan yayınlamıştı. 2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin yüzündeki değişim takipçilerini şaşırtmıştı.

    "BU KİM?"

    51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?", "Lütfen photoshop olsun.", "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!", "Eğer photoshop yoksa çok üzücü, benim çok beğendiğim, sevdiğim Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş." şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

    Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessizliğini korumuştu.

  • "İSMİNİ YAZMASAYDINIZ SİZİ TANIYAMAZDIM"

    Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu.

    Kullanıcılar, Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz.", "Sanki başka biri..." ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım." şeklinde yorumlar yapmıştı.

  • ALAY KONUSU OLDU

    Haziran ayında iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile birlikte Ege koylarında mavi turan çıkan Seki, tekne pozunu da Instagram'dan yayınlamıştı. Deniz Seki, fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düşmüştü. Bacağını yamulttuğu görülen şarkıcı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Seki'nin gönderisindeki yorumları sınırlandırdığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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