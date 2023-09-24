Deniz Seki annesine veda ediyor
Deniz Seki'nin annesi Güler Seki dün hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının annesi son yolculuğuna uğurlanıyor
- 1
Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, dün sabah hayata veda etmişti.
- 2
"MELEĞİMİZİ KAYBETTİK"
Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle acı ahberi duyurmuştu.
- 3
Güler Seki için ikindi vakti Göztepe Çemenzar Camii'nden cenaze namazı kılındı.
Törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törene müzik dünyasından Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, Sedat Kapurtu ile Emel Müftüoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Güler Seki'nin naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.