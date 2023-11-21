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        Haberler Magazin 'Deniz Kızı' filminin İstanbul prömiyeri 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde gerçekleşti

        'Deniz Kızı' filminin İstanbul prömiyeri gerçekleşti

        13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Sepideh Farsi'nin yönettiği 'Deniz Kızı' filminin İstanbul prömiyeri gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:11
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        'Deniz Kızı' filminin İstanbul prömiyeri gerçekleşti
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        Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Sepideh Farsi'nin yönettiği 'Deniz Kızı' filminin İstanbul Prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

        Senaryosunu Javad Djavahery'nin yazdığı, yönetmen koltuğunda Sepideh Farsi'nin yer aldığı 'Deniz Kızı' filmi, 21 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması'nda, saat 19.00'da film ekibiyle birlikte bir kez daha izleyicilerle buluşacak.

        'DENİZ KIZI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        1980... Güney İran. Abadan halkı Irak kuşatmasına karşı savaşıyor. Aralarında, dedesiyle birlikte şehirde kalmayı seçen ve ağabeyinin cepheden dönmesini bekleyen 14 yaşındaki Omid de vardır. İnsan savaşta silaha sarılmadan nasıl direnebilir ki? Derken Omid, Abadan limanında terk edilmiş bir gemi bulur. Sevdiği insanları kurtarmanın yolu bu gemi olabilir mi?

        Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

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        #Deniz kızı

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