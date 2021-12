DÜNYANIN EN KÜÇÜK ADASI BAKIN NEREDE...

Dünyanın en küçük adası, Just Room Enough Island (Tek Odalık Ada) ABD'nin New York eyaletine bağlı Alexandria körfezinde yer alıyor. Minik ada, New York'un biraz dışındaki St. Lawrence nehri üzerine konumlanmış.