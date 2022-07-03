'EVLİLİK' SORUSU GÜLDÜRDÜ

Deniz Çakır, daha önce basın mensuplarının ilişkisi hakkındaki sorularına, "Her şey yolunda. Teşekkür ederim. " demekle yetinmişti. "Bu yaz evlilik olur mu?" sorusu ise Çakır'ı güldürmüştü.