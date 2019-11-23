23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Deniz Çakır, Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Çakır, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Rol aldığı dizi Arap ülkelerine satılmasına rağmen maddi açıdan bir gelir elde etmediğini anlatan Deniz Çakır, Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını açıkladı.
"O KADAR PARAYA MUHTAÇ DEĞİLİM"
Çakır, "Tereyağı reklamında oynayacak kadar paraya muhtaç değilim. Çok şükür kafayı yemedim, yatağımda rahat uyuyorum" ifadelerini kullandı.
"YILDIM ARTIK"
Anlaşılamamaktan şikayet eden oyuncu, "Ben anlaşılamıyorum. Yıldım artık insanlara kendimi anlatmaktan" şeklinde konuştu.
"GAMSIZLIKTAN DA ANKSİYETE BASIYOR"
Deniz Çakır, depresyonla ilgili soruya, "Depresyona girince perdeleri kapatır, otururum. Bilinmez huzursuzluktan giriyorum depresyona. Kariyerdir falan... Gamsızlıktan da anksiyete basıyor" yanıtını verdi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz aylarda İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan bir kısmı başörtülü kadın, Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Yapılan soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Deniz Çakır hakkında geçtiğimiz günlerde “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din mezhep, cinsiyet veya bölge farklığına dayanarak alenen aşağılamak” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti.
İddianamede, 30 Aralık 2018’de, Beşiktaş’taki bir alışveriş merkezinde yer alan kafede arkadaşlarıyla bulunan şüpheli Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan müştekiler arasında, kadınların Çakır’ın fotoğraflarını çektiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı, kafe çalışanlarının da dahil olduğu tartışmada Çakır’ın müştekilere, “Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası. Sizin yeriniz burası değil. Arabistan’a gidin, İran’a gidin” dediği ileri sürülmüştü.
Çakır, fotoğraf konusunda müştekilerin ısrarlarının devam ettiğini savunarak, "Çektiğimiz fotoğrafları gösterdi arkadaşım, o noktadan sonra sakinleştiler. Gecenin son yarım saati herkes kendi masasında geçirdi. Biz kalktık ve gittik. Bir laf dalaşından hariç gayet sakin ve normal geçti. İddianamede iddia edilen cümleyi kullanmadım. Onlara hitaben değil, kendi kendime söylendim. 'Burası Atatürk Türkiyesi niye her şeyime karışıyorsunuz, burası Arabistan değil.' cümlesini kullandım. 'Yallah Arabistan'a' demedim" diye konuşmuştu.
Oyuncu Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıktığı davada, müşteki avukatları reddihakim talebinde bulunmuştu.
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