Deniz Çakır, "Her kadın kendi hikâyesinin kahramanıdır"
42 yaşındaki ünlü oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı
Giriş: 27.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:02
Geçtiğimiz yıl Bilgehan Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Çakır, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.
Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına; "Esas oğlanın prensesi öpüp uyandırdığı masallar geride kaldı. Her kadın kendi hikâyesinin kahramanıdır… 26/4/24 Deniz" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ