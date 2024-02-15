Deniz Çakır: Evlilik demek, yol arkadaşlığı demek

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" diyerek eşine olan sevgisini ifade etti.