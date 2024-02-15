Deniz Çakır: Evlilik demek, yol arkadaşlığı demek
Geçtiğimiz yıl Bilgehan Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro festivali, 'Tatavlada Son Dans' oyunuyla başladı. Oyunda, Sumru Yavrucuk ile rol alan Deniz Çakır, sahne öncesi gazetecilerle sohbet etti.
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Sevgililer gününün kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini belirten Deniz Çakır, son derece ticari bulduğunu da söyledi. Çakır; "Sevmek güzel bir şey, sevmek gerek. Sevdalandıysak sevdamızın peşine düşüp sarılmak gerekli" dedi.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" diyerek eşine olan sevgisini ifade etti.
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Oyun sonrası sahneye çıkan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk’a teşekkür plaketi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.