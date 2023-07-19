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Deniz brokerliği, deniz ticaretinde büyük bir öneme sahiptir ve ticaret yapmak isteyen taraflar için rehberlik eder. Deniz brokerliği, hangi belgelere sahip olunması gerektiği, ticari amaçlı kullanılacak ürünlerin türü ve bunların nasıl kullanılacağı gibi konulara odaklanır. Deniz Brokerliği mezunları, geniş bir iş alanında çalışma fırsatına sahiptir.

Deniz Brokerliği Bölümü İş İmkanları

Deniz Brokerliği mezunları, geniş bir iş alanında çalışma fırsatına sahiptir. Mezunlar, birçok sektörde iş bulabilirler. İşte, deniz brokerliği bölümü iş imkanları örnekleri:

Deniz Brokerliği mezunları, deniz taşımacılığı şirketlerinde deniz brokeri olarak çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, gemi sahipleri ve yük sahipleri arasında aracılık yaparak, uygun nakliye anlaşmalarının yapılmasını sağlarlar.

Deniz Brokerliği mezunları, deniz sigortası uzmanı olarak çalışabilirler. Deniz sigortasında ise gemi sahipleri ve yük sahipleri arasında sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve idaresi konusunda uzmanlaşarak etkileşimi sağlar.

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Liman işletmelerinde liman operasyonları uzmanı olarak çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, liman faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve koordinasyonu gibi görevleri üstlenirler. Geminin yanaşması ve yük boşaltması gibi durumlarda yön belirleyici olurlar.

Deniz Brokerliği Bölümü Dersleri

Deniz brokerliği bölümü Denizcilik Fakültesi’ne bağlıdır ve eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresi başarıyla bitiren öğrenciler ise önlisans diplomasını almaya hak kazanır. Deniz Brokerliği mezunları, deniz taşımacılığı şirketlerinde, liman işletmelerinde, deniz sigortası şirketlerinde, uluslararası ticaret firmalarında ve lojistik şirketlerinde çalışma fırsatı bulabilirler. Ayrıca, kendi deniz brokerlik şirketlerini kurarak bağımsız olarak çalışma seçeneği de mevcuttur. İşte deniz brokerliği bölümü dersleri

Temel Matematik,

Bilgi İletişim Teknolojileri

İktisada Giriş

İşletmeciliğe Giriş

Muhasebeye Giriş

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Deniz Brokerliğine Giriş

Yat İşletmeciliği Satış ve Kiralama.

Deniz Yolu Taşımacılığı

Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri

Deniz Ticaret Hukuku

Pazarlama Yönetimi

Dünya Denizcilik ve Taşımacılık Tarihi

Uluslararası Denizcilik Kurum ve Sözleşmeleri

Liman ve Terminal Operasyonları

Sefer Tahmini ve Hesaplaması

Gemi Kira Sözleşmeleri

Denizyolu Proje Kargo Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon

Tedarik Zinciri ve Lojistik

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Gemi Alım Satımı ve Değerleme

Deniz Sigortaları

Deniz Brokerliği Mezunları İş Olanakları

Deniz Brokerliği, deniz üzerinde gemilerin ticaret yapması için gereken ön koşulları belirleyen ve deniz ticaretinin hukuki yönü hakkında detaylı bilgi sahibi olan bir meslek dalıdır. Deniz Brokerliği mezunları iş olanakları Deniz Brokerliği mezunları, deniz taşımacılığı şirketlerinde, liman işletmelerinde, deniz sigortası şirketlerinde, uluslararası ticaret firmalarında ve lojistik şirketlerinde çalışma fırsatı bulabilirler. Ayrıca, kendi deniz brokerlik şirketlerini kurarak bağımsız olarak çalışma seçeneği de mevcuttur.

Deniz Brokerliği Mezunları Ne İş Yapar?

Deniz Brokerliği mezunları, deniz taşımacılığı şirketlerinde deniz brokeri olarak çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, gemi sahipleri ve yük sahipleri arasında aracılık yaparak, uygun nakliye anlaşmalarının yapılmasını sağlarlar. Deniz Brokerliği mezunları ne iş yapar? Deniz taşımacılığı süreçlerini etkin bir şekilde yöneterek, nakliye maliyetlerini optimize etmeye, lojistik operasyonları düzenlemeye ve tedarik zinciri yönetimini desteklemeye yardımcı olurlar. Deniz brokerliği, gemi sahipleri, yük taşıyıcılar, lojistik şirketleri ve müşteriler arasında köprü görevi görür. Ticaretin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli belge takibi yaparlar ve deniz ticaretinin etkili bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunurlar.

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