"BENİ UNUTMAYIN, OLUR MU?"

Şimdi ise ne zaman kavuşacağımız bile belli değil. Size sevgimi anlatacak kelime yok.

Cimciklerim, enerji toplarım, minik kuzu kulaklarım, can parelerim, pofuduk tavşanlarım beni unutmayın olur mu?