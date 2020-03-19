"HER ŞEYİ DİDİKLERİM"

Evet, her şeyi didiklerim. Kameradan çocuklarımı izlerim, ne yapıyorlar diye. Bunda ne var?

Birisi 'Çok onur kırıcı bir şey. Ben o kadının yerinde olsam bir daha o eve gitmem' demiş. Arkadaşlar yapmayın.