Deniz araçları için seyir izin belgesi dijitale taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yeni Seyir İzin Belgesi Sistemi’ne (SİBS) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seyir İzin Belgesi’nin Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yurt dışından gelen veya Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının, yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren liman çıkış belgesi yerine geçen belge olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Seyir İzin Belgesi’ni kağıt ortamında farklı bakanlıklarca fiziki onay ile düzenlenirken, 12 Temmuz 2024 itibariyle teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı Seyir İzin Belgesi Sistemi’ni güncelleyerek yeni sistemi devreye aldıklarını duyurdu.

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BELGE ÜCRETİ ONLİNE ÖDENEBİLECEK

Seyir İzin Belgesi (SİB) işlemlerini tamamen dijital mecraya taşıyarak gemi acenteleri ve tekne sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, güncellenen yeni sistem ile; vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için, SİB işlemlerini e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek kendilerinin yapmasına imkan sağladıklarını söyleyerek, “Kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde cevap vererek genel hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Seyir İzin Belgesi talebinde bulunanlara elektronik ortamda erişim ve işlem yapma imkanı sunarak kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde, liman başkanlıklarına gitmeden gerçekleştirme imkanı tanıdıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Yeni sistem ile tekne sahibi değişikliği durumunda gerekli bilgi güncellemelerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile bürokratik sürecin hızlandırılması sağladık. Diğer bir yenilik, belge ücretinin sistem üzerinden oluşturulan ödeme kodu ile ödenebilmesi ve ödeme online olarak sistemde göründüğünden ilave bir makbuz beyanının artık gerekli olmamasıdır. Online ödeme sistemi ile belge ve harç eşleştiğinden, herhangi bir vergi kaybı da olmayacak" diye konuştu.