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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deniz araçları için seyir izin belgesi dijitale taşındı - İş-Yaşam Haberleri

        Deniz araçları için seyir izin belgesi dijitale taşındı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını açıkladı. Yeni Seyir İzin Belgesi Sistemi ile vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları ve gemi acentelerinin tüm seyir izin belgesi işlemlerini e-devlet şifreleriyle sisteme girerek yapabileceklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, sistemin devreye girmesinden itibaren 12 Bin 405 belge düzenlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:09
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        Seyir izin belgesi dijitale taşındı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yeni Seyir İzin Belgesi Sistemi’ne (SİBS) ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Seyir İzin Belgesi’nin Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yurt dışından gelen veya Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının, yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren liman çıkış belgesi yerine geçen belge olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Seyir İzin Belgesi’ni kağıt ortamında farklı bakanlıklarca fiziki onay ile düzenlenirken, 12 Temmuz 2024 itibariyle teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı Seyir İzin Belgesi Sistemi’ni güncelleyerek yeni sistemi devreye aldıklarını duyurdu.

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        BELGE ÜCRETİ ONLİNE ÖDENEBİLECEK

        Seyir İzin Belgesi (SİB) işlemlerini tamamen dijital mecraya taşıyarak gemi acenteleri ve tekne sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, güncellenen yeni sistem ile; vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için, SİB işlemlerini e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek kendilerinin yapmasına imkan sağladıklarını söyleyerek, “Kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde cevap vererek genel hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

        Seyir İzin Belgesi talebinde bulunanlara elektronik ortamda erişim ve işlem yapma imkanı sunarak kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde, liman başkanlıklarına gitmeden gerçekleştirme imkanı tanıdıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Yeni sistem ile tekne sahibi değişikliği durumunda gerekli bilgi güncellemelerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile bürokratik sürecin hızlandırılması sağladık. Diğer bir yenilik, belge ücretinin sistem üzerinden oluşturulan ödeme kodu ile ödenebilmesi ve ödeme online olarak sistemde göründüğünden ilave bir makbuz beyanının artık gerekli olmamasıdır. Online ödeme sistemi ile belge ve harç eşleştiğinden, herhangi bir vergi kaybı da olmayacak" diye konuştu.

        'KURUMLARDA EVRAK İŞLERİ AZALACAK'

        Daha önce kağıt ortamında, farklı kurumların fiziki onayıyla gerçekleşen uygulamanın, tamamen dijital ortama taşınması ile devlet kurumlarında evrak işlerinin azaltıldığına dikkat çeken Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın, turistlerimizin ve tekne mürettebatının pasaport kontrolleri hariç, hiçbir kuruma gitmeyerek zamandan tasarruf etmesini sağlıyoruz" dedi.

        Sistem, ilgili tüm devlet kurumları ile koordineli çalıştığından uygulamaların uyum içinde devamlılığının sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Tüm kullanıcılar için düzenli olarak sistem üzerinde bilgilendirme mesajları ve kullanım videolarına erişim de mümkün. Sistem ile Seyir İzin Belgesi işlemlerinde vatandaşa verilen hizmette yeknesaklık sağlanacak olup kurumlarda farklı uygulama yapılması önlenerek hizmetlerin düzenli ve sistemli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz” dedi.

        Uraloğlu, 2023 yılında 60 bine yakın SİB düzenlendi, yeni sistemin devreye girmesinden sonra geçen sürede ise 12 Bin 405 SİB düzenlendiğini söyledi.

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